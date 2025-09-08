SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu tek maç mı, çift maç mı? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa futbolunun zirvesidir. Ülke puanına göre aynı ülke 5 takıma dek temsilci gönderebilmektedir. Şampiyonlar Ligi kesin katılım 29 takımla sınırlıyken son 7 takımı Şampiyonlar Ligi Play-off turları belirlemektedir.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu tek maç mı, çift maç mı? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş var mı?
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı taraftarlar tarafından heyecan verici bulunmaktadır. Formatın ilk senesinde yaşanan heyecan verici olaylar yeni formattaki sürpriz faktörünü öne çıkartmıştır. Örneğin, Yeni formatın ilk senesinde şampiyon PSG'nin Şampiyonlar Ligi aşamasında son maçta elenmekten kurtulması ve ilk 8'deki birçok takımın çeyrek finali dahi görememesi formatı bir hayli ilginç kılmıştı

Sürpriz sonuçların sıkça görülmesi ve büyük kulüplerin erken aşamalarda birbirlerini elemesi katılımcı kulüpler için iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Ayrıca katılım ücretiyle beraber para ödülü kulüpler için ciddi bir ekonomik kaynak olabilir.

Şampiyonlar liginin son katılımcıları ise play-off turunun ardından belirlenir. Takımlar UEFA'daki geçmiş yıllardaki başarılarına göre puanlanır. Puanlama neticesinde seri başı ve seri sonu takımlar kura usulüne göre eşleştirilir.

Play-off turları çift ayaklı maçlar ile gerçekleştirilir. Deplasman golü kuralı yoktur. İki maçın sonucuna göre yüksek skoru elde eden takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırken diğer takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eder.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu tek maç mı, çift maç mı? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş var mı?

Play-Off maçları iç saha ve deplasman kuralına göre "çift ayaklı" olarak oynanmaktadır. İki maçın toplam skorlarının eşit olması durumunda ikinci maç önce uzatma devresine gider. 15'er dakikalık iki yarının ardından eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları kazananı belirler.

Play-Off maçlarında video yardımcı hakem sistemi (VAR) mevcuttur. Ayrıca "yarı otomatik ofsayt sistemi" ve "gol çizgisi teknolojisi" kullanılır.

Siyasi krizlerin (ya da savaşların) yaşandığı ülkelerin temsilcileri maçlarını UEFA tarafından belirlenen tarafsız bir ülkede oynar. Deplasman tribünleri aynı oranda ayrılır. Tarafsız ülkede oynanması ev sahibi seyirci sayısı avantajını kaybedeceği anlamına gelmez.

