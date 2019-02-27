UEFA, Sergio Ramos hakkında soruşturma başlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid’in Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Sergio Ramos'un gördüğü sarı kart büyük tartışma konusu olmuştu.
Kart sınırında olan oyuncu, mücadelenin 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile rövanş maçında cezalı duruma düştü. UEFA Disiplin Kurulu da yıldız oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğü gerekçesiyle Ramos hakkında soruşturma başlattı.
Disiplin Kurulu, 32 yaşındaki oyuncu hakkındaki kararını yarın açıklayacak.
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