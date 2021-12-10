UEFA sıralamasında ilk 15'e girdik! Şampiyonlar Ligi'ne direk gidecek miyiz?

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.
Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.
Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray da Lazio ile 0-0 berabere kaldı.
Alınan puanların ardından UEFA sıralaması değişti ve Türkiye 16. Sıradan 15’e yükseldi.
UEFA sıralamasında son durum #2
ÜLKELER SIRALAMASINDA SON DURUM
İNGİLTERE: 99.783
İSPANYA: 89.855
İTALYA: 72.902
ALMANYA: 70.784
FRANSA: 55.748
PORTEKİZ: 50.049
HOLLANDA: 44.300
AVUSTURYA: 37.850
RUSYA: 34.282
İSKOÇYA: 34.100
SIRBİSTAN: 31.875
UKRAYNA: 31.800
BELÇİKA: 30.600
İSVİÇRE: 29.675
TÜRKİYE: 26.900
YUNANİSTAN: 26.700
HIRVATİSTAN: 26.650
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