UEFA sıralamasında ilk 15'e girdik! Şampiyonlar Ligi'ne direk gidecek miyiz?

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

İLK 15’E GİRDİK

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray da Lazio ile 0-0 berabere kaldı.

Alınan puanların ardından UEFA sıralaması değişti ve Türkiye 16. Sıradan 15’e yükseldi.

UEFA sıralamasında son durum #2

ÜLKELER SIRALAMASINDA SON DURUM

İNGİLTERE: 99.783

İSPANYA: 89.855

İTALYA: 72.902

ALMANYA: 70.784

FRANSA: 55.748

PORTEKİZ: 50.049

HOLLANDA: 44.300

AVUSTURYA: 37.850

RUSYA: 34.282

İSKOÇYA: 34.100

SIRBİSTAN: 31.875

UKRAYNA: 31.800

BELÇİKA: 30.600

İSVİÇRE: 29.675

TÜRKİYE: 26.900

YUNANİSTAN: 26.700

HIRVATİSTAN: 26.650



