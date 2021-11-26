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UEFA sıralamasında işler değişti! Türkiye kritik sırada...

26.11.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa kupalarında gruplardaki 5. maçlar geride kaldı. Türkiye, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladığı gecede ülke puanı sıralamasında iki basamak yükseldi.

UEFA sıralamasında işler değişti! Türkiye kritik sırada...

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ülke puanı klasmanında 19. sıraya kadar gerileyen Türkiye, bu hafta oynanan Avrupa maçlarından sonra 16. sıraya yükseldi.

İLK 15'E GİRMEK ÖNEMLİ

Türkiye, gruplardaki 5. maçlar öncesi 18. sıraydaydı. Beşiktaş'ın Ajax'a, Fenerbahçe'nin ise Olimpiakos mağlup olduğu haftada Galatasaray'ın Marsilya galibiyetiyle gelen tur bileti Türkiye'yi 18. basamaktan 16. sıraya taşıdı. UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye'yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte. Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.

İŞTE SIRALAMA

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