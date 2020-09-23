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UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar Euro'luk maç

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Futbolda UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maç sonunda sahibini bulacak. Kupayı müzelerine götürmek için yarın Macaristan'da kozlarını paylaşacak iki takımın toplam futbolcu değeri, 1 milyar Euro'yu geçiyor.

UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar Euro'luk maç

UEFA Süper Kupa maçında yarın Macaristan'da karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ve İspanya'nın Sevilla takımlarının toplam futbolcu değeri, 1 milyar 189 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon Euro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon avro oldu.

Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon Euro'luk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon Euro'luk değerleriyle göze çarpıyor.

(AA)

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