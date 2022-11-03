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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: Türkiye, UEFA maçlarının ardından ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?

03.11.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA maçları sonrası Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı Dinamo Kiev - Fenerbahçe karşılaşması ile Trabzonspor - Ferencvaros maçı öncesi merak konusu oldu. Öte yandan Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir Hearts'ı ağırlayacak; Sivasspor ise bu akşam Slavia Prag'a konuk olacak. UEFA Ülke puanı sıralaması arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Türkiye, UEFA maçları sonrası ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: Türkiye, UEFA maçlarının ardından ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?

UEFA maçları sonrası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden 4 temsilcimiz 3 Ekim 2022 Perşembe akşamı son karşılaşmalarına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Trabzonspor-Ferencvaros, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçları ile UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag-Sivasspor, Başakşehir-Hearts maçları için geri sayım sürerken çok sayıda futbolsever UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum merak ediyor. Peki, Türkiye, UEFA maçları sonrası ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere 95.284

2- İspanya 84.427

3- Almanya 72.606

4- İtalya 66.354

5- Fransa 54.664

6- Hollanda 52.500

7- Portekiz 50.216

8- İskoçya 35.800

9- Belçika 34.400

  1. Avusturya 33,6

  2. Sırbistan 31,375

  3. Norveç 28,75

  4. Türkiye 28,75

  5. Çekya 28,55

  6. Ukrayna 28,5

  7. İsviçre 28,425

  8. Danimarka 26,625

  9. Rusya 26,215

  10. Hırvatistan 25,4

  11. Yunanistan 25,225
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