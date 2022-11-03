UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: Türkiye, UEFA maçlarının ardından ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?

UEFA maçları sonrası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden 4 temsilcimiz 3 Ekim 2022 Perşembe akşamı son karşılaşmalarına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Trabzonspor-Ferencvaros, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçları ile UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag-Sivasspor, Başakşehir-Hearts maçları için geri sayım sürerken çok sayıda futbolsever UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum merak ediyor. Peki, Türkiye, UEFA maçları sonrası ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
1- İngiltere 95.284
2- İspanya 84.427
3- Almanya 72.606
4- İtalya 66.354
5- Fransa 54.664
6- Hollanda 52.500
7- Portekiz 50.216
8- İskoçya 35.800
9- Belçika 34.400
Avusturya 33,6
Sırbistan 31,375
Norveç 28,75
Türkiye 28,75
Çekya 28,55
Ukrayna 28,5
İsviçre 28,425
Danimarka 26,625
Rusya 26,215
Hırvatistan 25,4