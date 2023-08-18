UEFA ülke puanı sıralamasında inanılmaz yükseliş! Şampiyonlar Ligi müjdesi artık çok yakın...

UEFA ülke puanı sıralamasında alınan sonuçlar yüzümüzü güldürdü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri sonrası puanımızda yaşanan artış sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.100 oldu.
Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 10. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 35.900
9- İskoçya: 31.450
11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.375
14- Norveç: 26.000
15- Ukrayna: 25.300