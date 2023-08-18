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UEFA ülke puanı sıralamasında inanılmaz yükseliş! Şampiyonlar Ligi müjdesi artık çok yakın...

18.08.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon bizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız puan toplamaya devam ediyor. UEFA'nın ülke sıralaması tablosu, dün oynanan karşılaşmaların ardından güncellendi. Türkiye, alınan sonuçların ardından puanını yükselterek büyük bir avantajı cebine koydu.

UEFA ülke puanı sıralamasında alınan sonuçlar yüzümüzü güldürdü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri sonrası puanımızda yaşanan artış sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

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Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.100 oldu.

İLK 10'DA BİTİRENLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

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Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 10. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 35.900
9- İskoçya: 31.450

10- TÜRKİYE: 30.100

11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.375
14- Norveç: 26.000
15- Ukrayna: 25.300

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