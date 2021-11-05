UEFA ülkeler sıralamasında durum değişti!

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor.

Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

YUNANİSTAN'I GEÇTİK

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu kötü geçerken Fenerbahçe ve Galatasaray ise Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar grup liderliğini sürdürürken Fenerbahçe de Royal Antwerp galibiyetiyle ilk 2'ye girme şansını devam ettirdi.

Ülke sıralamasında alınan son sonuçların ardından Yunanistan'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldik. İlk 15 için hala daha geçmemiz gereken 3 takım var.

İLK 15 NEDEN ÖNEMLİ?

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

