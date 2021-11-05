SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. UEFA ülkeler sıralamasında durum değişti!

UEFA ülkeler sıralamasında durum değişti!

05.11.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın beraberliği ile bir basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti.

UEFA ülkeler sıralamasında durum değişti!

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor.

Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

YUNANİSTAN'I GEÇTİK

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu kötü geçerken Fenerbahçe ve Galatasaray ise Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar grup liderliğini sürdürürken Fenerbahçe de Royal Antwerp galibiyetiyle ilk 2'ye girme şansını devam ettirdi.

Ülke sıralamasında alınan son sonuçların ardından Yunanistan'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldik. İlk 15 için hala daha geçmemiz gereken 3 takım var.

İLK 15 NEDEN ÖNEMLİ?

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Dev maça sürpriz hakem!Dev maça sürpriz hakem!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Olympiakos başkanına sert gönderme!

Olympiakos başkanına sert gönderme!

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.