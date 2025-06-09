UEFA Uluslar Ligi finalini 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo kaybetti! 17'lik Lamine Yamal'a kupa dersi verdi...

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. İsviçreli hakem Sandro Scharer’ın yönettiği mücadelenin 22. dakikasında İspanya Zubimendi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz, 26. dakikada Mendes’le 1-1’lik eşitliği yakaladı. 45. dakikada Oyarzabal’ın fileleri havalandırmasıyla İspanya soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 61. dakikada sahneye Ronaldo çıktı ve skoru 2-2’ye getiren golü kaydetti.

Kalan bölümlerde başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Bu bölümlerde de eşitlik bozulmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında İspanya’ya karşı 5-3 üstünlük sağlayan Portekiz, Uluslar Ligi Kupası’nı ikinci kez kazanmayı başardı.

KUPA PORTEKİZ'İN!

40 yaşındaki Ronaldo'lu Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde kupanın sahibi oldu.

RONALDO FİNALDE YİNE KAZANDI

İlerleyen yaşına rağmen hala Portekiz'in birinci forveti olan Cristiano Ronaldo, finalde İspanya'ya karşı da kazanarak müthiş bir başarının sahibi oldu.

RONALDO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şampiyonluğun ardından Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı.

PORTEKİZ TARİHE GEÇTİ

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ni birden fazla kez kazanan ilk takım oldu.

-2019

-2025

LAMINE YAMAL KUPAYI FİNALDE KAYBETTİ

Bu sezon Barcelona formasıyla 55 maça çıkan 17 yaşındaki Lamine Yamal, 18 gol atıp 21 de asist yaparak müthiş bir performans sergiledi. İspanya Milli Takım formasıyla da üst düzey performans sergileyen Yamal, 17 yaşında UEFA Uluslar Lig finalinde kaybetti.

MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Uluslar Ligi'ndeki Portekiz - İspanya finalini tribünden takip etti.

YARI FİNALLER HEYECANLI GEÇTİ

Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

İSPANYA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne aldı.

PORTEKİZ, 2019'DA ŞAMPİYON OLDU

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterdi.