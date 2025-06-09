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UEFA Uluslar Ligi finalini 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo kaybetti! 17'lik Lamine Yamal'a kupa dersi verdi...

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında oynanan final maçıyla belli oldu. Bir yanda, ilerleyen yaşına rağmen hala üst seviyede oynayan Cristiano Ronaldo, diğer yanda ise 17 yaşında dünyayı kasıp kavuran Lamine Yamal yer aldı. UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, İspanya’yı penaltılar sonucu 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Uluslar Ligi finalini 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo kaybetti! 17'lik Lamine Yamal'a kupa dersi verdi...
Emre Şen

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. İsviçreli hakem Sandro Scharer’ın yönettiği mücadelenin 22. dakikasında İspanya Zubimendi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz, 26. dakikada Mendes’le 1-1’lik eşitliği yakaladı. 45. dakikada Oyarzabal’ın fileleri havalandırmasıyla İspanya soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 61. dakikada sahneye Ronaldo çıktı ve skoru 2-2’ye getiren golü kaydetti.

Kalan bölümlerde başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Bu bölümlerde de eşitlik bozulmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında İspanya’ya karşı 5-3 üstünlük sağlayan Portekiz, Uluslar Ligi Kupası’nı ikinci kez kazanmayı başardı.

KUPA PORTEKİZ'İN!

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40 yaşındaki Ronaldo'lu Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde kupanın sahibi oldu.

RONALDO FİNALDE YİNE KAZANDI

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İlerleyen yaşına rağmen hala Portekiz'in birinci forveti olan Cristiano Ronaldo, finalde İspanya'ya karşı da kazanarak müthiş bir başarının sahibi oldu.

RONALDO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Şampiyonluğun ardından Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı.

PORTEKİZ TARİHE GEÇTİ

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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ni birden fazla kez kazanan ilk takım oldu.

-2019
-2025

LAMINE YAMAL KUPAYI FİNALDE KAYBETTİ

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Bu sezon Barcelona formasıyla 55 maça çıkan 17 yaşındaki Lamine Yamal, 18 gol atıp 21 de asist yaparak müthiş bir performans sergiledi. İspanya Milli Takım formasıyla da üst düzey performans sergileyen Yamal, 17 yaşında UEFA Uluslar Lig finalinde kaybetti.

MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Uluslar Ligi'ndeki Portekiz - İspanya finalini tribünden takip etti.

YARI FİNALLER HEYECANLI GEÇTİ

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Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

İSPANYA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

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Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne aldı.

PORTEKİZ, 2019'DA ŞAMPİYON OLDU

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Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Portekiz ronaldo
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