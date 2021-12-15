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UEFA Uluslar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Türkiye’nin rakipleri belli olacak

15.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi yapılacak. A Millî Futbol Takımımızın 1. torbada yer alacağı UEFA Uluslar Ligi’nde kuralar, UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yarın akşam çekilecek.

UEFA Uluslar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Türkiye’nin rakipleri belli olacak

Kovid-19 salgını sebebiyle yapılacak seremoniye ulusal federasyondan davetliler katılmayacak. Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda yarışacağı turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde aldıkları puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şöyle:

  1. torba: Slovakya, Türkiye, Kuzey İrlanda, Bulgaristan

  2. torba: Belarus, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Lüksemburg

  3. torba: Gürcistan, Litvanya, Kosova, Azerbaycan

  4. torba: Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Kazakistan-Moldova, Faroe Adaları, Cebelitarık

A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle:

A Ligi

torba: Fransa, İspanya, İtalya, Belçika
torba: Portekiz, Hollanda, Danimarka, Almanya
torba: İngiltere, Polonya, İsviçre, Hırvatistan
torba: Galler, Avusturya, Çekya, Macaristan

B Ligi

torba: Ukrayna, İsveç, Bosna Hersek, İzlanda
torba: Finlandiya, Norveç, İskoçya, Rusya
torba: İsrail, Romanya, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti
torba: Slovenya, Karadağ, Arnavutluk, Ermenistan

D Ligi

torba: Kazakistan - Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Lihtenştayn, Malta
torba: Letonya, San Marino, Andorra

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar - 2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar - 8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar - 22-27 Eylül 2022

Yarı finaller - 14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı- 18 Haziran 2023

Play-out maçları - 21-23 ve 24-26 Mart 2024


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