UEFA Halil Umut Meler'e UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında görev verdi. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Romanya-Bosna Hersek maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler nereli ve kaç yaşında?

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

