Galatasaray ve UEFA arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Galatasaray bugün UEFA ile Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yapacak. Ancak sarı-kırmızılılar 6 milyon euro ceza ile karşı karşıya kalacak.
Tarafların üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre şu maddeler yürürlüğe girecek:
Yapılandırma anlaşması, 2018/19’dan başlayarak dört yıl yürürlükte kalacak.
Cim-Bom, UEFA başa baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt edecek.
2.5 milyon euro peşin
Galatasaray, 25 kişilik UEFA A listesine 21 oyuncu dahil edebilecek.
-- Satıldığı kadar oyuncu alınacak. Transfer giderleri, gelirleri aşamayacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile bugün anlaşmayı imzalayacaklarını söyledi, bunun tarihte ilk kez olduğunu dile getirdi.
The Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleştirilen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinin (GSYİAD) geleneksel iftarına katılan Cengiz, “UEFA ile 4 yıllık anlaşmayı yarın (bugün) imzalamış oluruz. UEFA, tarihinde ilk defa üst üste settlement agrement (yapılandırma anlaşması) öneriyor ve imzalatıyor. Bu aslında Galatasaray ve Avrupa futbolunun geldiği noktayı gösteriyor” diye konuştu. (MİLLİYET)
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