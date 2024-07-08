SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. UEFA'ya dilekçe yağıyor! Taraftarlar İspanya-Almanya maçı için kampanya başlattı... 'Bu maç hileli, tekrar edilsin'

UEFA'ya dilekçe yağıyor! Taraftarlar İspanya-Almanya maçı için kampanya başlattı... 'Bu maç hileli, tekrar edilsin'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.07.2024 15:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, ev sahibi Almanya 119. dakikada yediği golle mağlup olarak İspanya'ya kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti. Panzerlerin vedasının yankıları sürerken, Alman taraftarlar karşılaşmanın tekrar edilmesi için bir kampanya başlattı. İşte detaylar...

UEFA'ya dilekçe yağıyor! Taraftarlar İspanya-Almanya maçı için kampanya başlattı... 'Bu maç hileli, tekrar edilsin'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Stuttgart Arena'da oynanan İspanya-Almanya karşılaşmasının 90 dakikası 1-1 eşitlikle biterken, karşılaşmada uzatmalar oynanmış ve kazanan 119. dakikada Mikel Merino'nun kaydettiği golle İspanya olmuştu.

Bu sonuçla ev sahibi Almanya turnuvaya veda ederken, İspanya yarı finale yükselmişti.

Kaşrılaşmada dakikalar 106'yı gösterirken oldukça ilginç bir an yaşandı. Ceza sahası yayında topla buluşan Jamal Musiala'nın sert şutunda top İspanyol oyuncu Marc Cucurella'nın eline çarptı. Bu pozisyonda Almanlar penaltı beklerken hakem Anthony Taylor oyunu devam ettirdi. Video Asistan Hakem'den de uyarı gelmeyince hakem oyunu devam ettirdi.

UEFA'DAN MAÇIN TEKRARI İSTENDİ

Screenshot_5

Alman taraftarlar özellikle sosyal medyada bu pozisyona penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Screenshot_6

Alman futbolseverler bir kampanya başlatarak UEFA'yı dilekçe yağmuruna tuttu. 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken Almanlar maçın tekrar oynanmasını istedi.

"BU MAÇ HİLELİ"

2024-07-05T180218Z_1038770021_UP1EK751E3SY0_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-ESP-GER-REPORT

Taraftarlar, UEFA'ya gönderdikleri dilekçede, "Bu maç hileliydi. Bunun açıkça kabul edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdiler.

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi açıklaması!Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi açıklaması!
Olimpiyat kadrosu açıklandı! 7 yıl sonra ilk...Olimpiyat kadrosu açıklandı! 7 yıl sonra ilk...
F.Bahçe resmen açıkladı! Mourinho ile görüştü, kamptan ayrıldıF.Bahçe resmen açıkladı! Mourinho ile görüştü, kamptan ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
Almanya İspanya son dakika euro 2024
En Çok Okunan Haberler
45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

Gizli NATO üssü turizme açılıyor!

Gizli NATO üssü turizme açılıyor!

F.Bahçe resmen açıkladı! Mourinho ile görüştü, kamptan ayrıldı

F.Bahçe resmen açıkladı! Mourinho ile görüştü, kamptan ayrıldı

Bu sezon bambaşka... Icardi İstanbul'a geldi, görüntüsü olay oldu!

Bu sezon bambaşka... Icardi İstanbul'a geldi, görüntüsü olay oldu!

Mourinho ilk kez kendisi açıkladı! Antrenman öncesi transfer sözleri: "Başkanın mesajı net..."

Mourinho ilk kez kendisi açıkladı! Antrenman öncesi transfer sözleri: "Başkanın mesajı net..."

Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper için geliyorlar... İşte bonservisi

Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper için geliyorlar... İşte bonservisi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.