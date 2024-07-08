UEFA'ya dilekçe yağıyor! Taraftarlar İspanya-Almanya maçı için kampanya başlattı... 'Bu maç hileli, tekrar edilsin'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Stuttgart Arena'da oynanan İspanya-Almanya karşılaşmasının 90 dakikası 1-1 eşitlikle biterken, karşılaşmada uzatmalar oynanmış ve kazanan 119. dakikada Mikel Merino'nun kaydettiği golle İspanya olmuştu.

Bu sonuçla ev sahibi Almanya turnuvaya veda ederken, İspanya yarı finale yükselmişti.

Kaşrılaşmada dakikalar 106'yı gösterirken oldukça ilginç bir an yaşandı. Ceza sahası yayında topla buluşan Jamal Musiala'nın sert şutunda top İspanyol oyuncu Marc Cucurella'nın eline çarptı. Bu pozisyonda Almanlar penaltı beklerken hakem Anthony Taylor oyunu devam ettirdi. Video Asistan Hakem'den de uyarı gelmeyince hakem oyunu devam ettirdi.

UEFA'DAN MAÇIN TEKRARI İSTENDİ

Alman taraftarlar özellikle sosyal medyada bu pozisyona penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Alman futbolseverler bir kampanya başlatarak UEFA'yı dilekçe yağmuruna tuttu. 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken Almanlar maçın tekrar oynanmasını istedi.

"BU MAÇ HİLELİ"

Taraftarlar, UEFA'ya gönderdikleri dilekçede, "Bu maç hileliydi. Bunun açıkça kabul edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdiler.





