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UEFA, yarı final ve final maçlarını Wembley'den almayı planlamıyor

22.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final ve final maçlarının yerini değiştirme gibi bir planın olmadığını açıkladı.

UEFA, yarı final ve final maçlarını Wembley'den almayı planlamıyor

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final ve final maçlarının yerini değiştirme gibi bir planın olmadığını bildirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin İngiltere'de Kovid-19'un Delta varyantının yayılması nedeniyle gündeme getirdiği final maçının başkent Londra'daki Wembley Stadı'ndan alınmasına yönelik açıklamasına UEFA'dan olumsuz yanıt geldi.

Draghi'nin açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan UEFA Sözcüsü, "UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiliz makamlarıyla Wembley'de oynanacak yarı final ve final maçları için yakından çalışıyor. Bu maçların yerinin değişmesiyle ilgili bir plan yok." ifadelerini kullandı.

Draghi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında, İngiltere'de Kovid-19'un Delta varyantının yayılmasından dolayı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin Roma'ya alınmasından yana olup olmadığına ilişkin soruya, "Evet. Finalin, bulaşma riski yüksek olan bir ülkede yapılmaması için çaba sarf edeceğim." yanıtını vermişti.

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