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Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm fragmanı: Sarmaşağın köküne dinamit koyacaklar!

DİZİ HABERLERİ | 19.01.2018 17:08 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ufak Tefek Cinayetler 13. Yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Merve evi geri almak için Pelin'in karşına çıkacak ve acımasız yüzünü gösterecek. Tunç hocanın hamlesi ise Taylan'ı çıldırtacak ve ortalık karışacak. Yeni bölüm fragmanında göre Merve'nin adeta geri döneceği belli olacak Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölümde Oya'dan Serhan'a cüretkar bir teklif gelecek: "Gel şu sarmaşığı dinamitleyelim!"

Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm fragmanı: Sarmaşağın köküne dinamit koyacaklar!

Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm fragmanı yayımlandı ve yeni bölümde Kraliçe Merve geri dönüyor! Serhan'ın tutuklanması ile zor bir dönemden geçen Merve için işler değişiyor ve Merve, adeta eski haline dönüyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Merve, Pelin'den evi geri almak için harekete geçecek ve Pelin'e açıkça tehdit edecek.

HİÇ BİR HESAP AÇIKTA KALMAYACAK

Merve, sadece Pelin'i onun bir açığını bulmakla tehdit etmekle kalmayacak. Arzu'ya da hiçbir hesabın açık kalmayacağını söyleyecek. Arzu her ne kadar buna elinden geleni ardına koyma dese de buna pişman olabilir.

Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm fragmanına göre Merve'nin lafını esirgemeyeceği diğer isim de tabii ki Oya! Tabii Oya kolay lokma olacak biri değil. Oya, dizinin yeni bölümünde Serhan'a yapacağı teklifle Sarmaşık'ı kökünden söküp atmak da kararlı olduğunu gösterecek.

TAYLAN'A ŞOK!

Kadınlar arasındaki bu gelişmelere ek olarak fragmanda gösterilen bir diğer aytrıntı da Tunç hoca hakkında. Hatırlanacağı gibi Ufak Tefek Yalanlar son bölümde Pelin, Taylan ile kavga ettikten sonra onu Tunç hoca teselli etmiş ve ikili arasında bir yakınlaşma yaşanmıştı. Tunç hoca Ufak Tefek Cianyetler yeni bölümde Taylan'ın karşısına çıkacak ve Pelin ile arasından çekilmesini söyleyecek. Tabii bu Taylan'ı şaşkına çevirecek ve Tayaln'ın tepkisi sözde kalmayacak. Yoksa Tunç hocanın sinsi bir planı mı var?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜM FRAGMNINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Dizinin müdavimleri Oya'ya destek verenler ile vermeyenler olarak bölünmüşe benziyor. Merve sevilmese de Oya2nın yaptığını doğru bulmayanlar var. Kimileri de Merve'nin terör estirmesini destekliyor.

2. FRAGMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi her hafta izleyicilerle 2 fragman paylaşıyor. Diziden yeni ipuçlarının yer alacağı 13. bölüm 2. fragmanın Cumartesi günü yayımlanması bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETELR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Arzu'yla Mehmet, kızlarının oyununa geldiler. Arzu kıymete bindi, Mehmet peşinde... Bir an olsun ayrılmak istemiyor. Merve filikaya atlayıp gemiyi terk etti. Oya ve Serhan arasında ilk kez bir engel yoktu bu defa. Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynadı. Bu işi doktor Oya Toksöz olarak çözebildi mi?

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