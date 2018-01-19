Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm fragmanı: Sarmaşağın köküne dinamit koyacaklar!

Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm fragmanı yayımlandı ve yeni bölümde Kraliçe Merve geri dönüyor! Serhan'ın tutuklanması ile zor bir dönemden geçen Merve için işler değişiyor ve Merve, adeta eski haline dönüyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Merve, Pelin'den evi geri almak için harekete geçecek ve Pelin'e açıkça tehdit edecek.

HİÇ BİR HESAP AÇIKTA KALMAYACAK



Merve, sadece Pelin'i onun bir açığını bulmakla tehdit etmekle kalmayacak. Arzu'ya da hiçbir hesabın açık kalmayacağını söyleyecek. Arzu her ne kadar buna elinden geleni ardına koyma dese de buna pişman olabilir.

Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm fragmanına göre Merve'nin lafını esirgemeyeceği diğer isim de tabii ki Oya! Tabii Oya kolay lokma olacak biri değil. Oya, dizinin yeni bölümünde Serhan'a yapacağı teklifle Sarmaşık'ı kökünden söküp atmak da kararlı olduğunu gösterecek.

TAYLAN'A ŞOK!

Kadınlar arasındaki bu gelişmelere ek olarak fragmanda gösterilen bir diğer aytrıntı da Tunç hoca hakkında. Hatırlanacağı gibi Ufak Tefek Yalanlar son bölümde Pelin, Taylan ile kavga ettikten sonra onu Tunç hoca teselli etmiş ve ikili arasında bir yakınlaşma yaşanmıştı. Tunç hoca Ufak Tefek Cianyetler yeni bölümde Taylan'ın karşısına çıkacak ve Pelin ile arasından çekilmesini söyleyecek. Tabii bu Taylan'ı şaşkına çevirecek ve Tayaln'ın tepkisi sözde kalmayacak. Yoksa Tunç hocanın sinsi bir planı mı var?