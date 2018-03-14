Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm ilk sahne! Merdivenden düşen Burcu ölüyor mu?

Star TV'nin entrikaların eksik olmadığı dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 13 Mart Salı akşamı yayınlanan 20. bölümü nefesleri kesti.Dizinin son bölümünde silahlar çekildi, dört kadın birbirine saldırmaya başladı. Ufak Tefek Cinayetler'in 21. yeni bölümünden paylaşılan ilk sahne ise herkesi şoke etti. Dizinin yeni bölümünde, Arzu ile tartışırken merdivenlerden düşen Burcu'ya ne olduğu sorusu yanıt bulacak.

Yayınlanan 21. bölüm ilk sahnesinde Arzu ve Burcu arasındaki konuşmada Oya'yı kimin buzluğa kapattığı tartışılıyor. Arzu, Burcu'ya "Demek beni buzluğa giderken gördün öyle mi? Yalan söylemesene biz bizeyiz, rahat ol. Öyle bir şey olmadı nasıl görüyorsun?" dedi. Burcu ise "Evet öyle. Sen yaptın, herkes buna inanıyor. Önce Oya'yı aşağı çağırdın, sonra kimliğin belli olmasın diye ışıkları söndürdün. Sonra da kızı dolaba kapattın." diye yanıt verdi.

Arzu ise, "Kimliğim belli olmasın diye ışıkları söndürdüm, öyle mi? Sen yaptın! Oya'yı buzluğa sen kilitledin." dedi. Burcu ise "Ben yapmadım" diyerek sitem ediyor. Daha sonrasında da Burcu, merdivenlerden düşüyor.