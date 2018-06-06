Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük kavga! Kimler öldü? (İşte 2. sezon fragmanı)

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölümü - sezon finali büyük bir kavgaya sahne oldu. Sezon finali yapan dizinin son bölümü sonrasında Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon fragmanı yayınlandı. Bu fragman ile dizinin Eylül ayında yeniden izleyici ile buluşacağı belli oldu. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaza merhaba partisi, kavga gününe dönüştü. İki kişinin öldüğü sezon finalinde balkondan düşerek ölenin Edip olduğu ortaya çıktı fakat katili kim belli değil. Diğer ölen kişi ise Burcu'nun hazırladığı limonatayı içen Elif. Denizden ölü bedeni çıkarılan Elif için polisler katilin peşine düştü. İşte Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm - sezon finali tamamı, detaylar ve yeni sezon ilk fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde sonunda yaza merhaba partisi başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor.