Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük kavga! Kimler öldü? (İşte 2. sezon fragmanı)

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölümü - sezon finali büyük bir kavgaya sahne oldu. Sezon finali yapan dizinin son bölümü sonrasında Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon fragmanı yayınlandı. Bu fragman ile dizinin Eylül ayında yeniden izleyici ile buluşacağı belli oldu. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaza merhaba partisi, kavga gününe dönüştü. İki kişinin öldüğü sezon finalinde balkondan düşerek ölenin Edip olduğu ortaya çıktı fakat katili kim belli değil. Diğer ölen kişi ise Burcu'nun hazırladığı limonatayı içen Elif. Denizden ölü bedeni çıkarılan Elif için polisler katilin peşine düştü. İşte Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm - sezon finali tamamı, detaylar ve yeni sezon ilk fragmanı...
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde sonunda yaza merhaba partisi başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor.
#cinayetgünü pic.twitter.com/Rj2oSTfMEV— STAR TV (@startv) 5 Haziran 2018
Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.
#ufaktefekcinayetler Sezon Finali Sahnesi! #cinayetgünü @ayyapim @startv pic.twitter.com/Y97HjyBEO8— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 5 Haziran 2018
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE
Dizi Eylül ayında yeniden izleyici ile buluşacak. İşte yeni sezondan ilk tanıtım videosu...
UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan hikaye, git gide sertleşen bir savaşı da gözler önüne seriyor. Dahası; ortada gizem dolu bir cinayet var.
Yapım: Ay Yapım
Senaryo: Meriç Acemi
Yönetmen Ali Bilgin
Oyuncu Kadrosu:
Oya: Gökçe Bahadır
Merve: Aslıhan Gürbüz
Serhan: Mert Fırat
Pelin: Bade İşçil
Taylan: Ferit Aktuğ
Arzu: Tülin Özer
Mehmet: Yıldıray Şahinler
Edip: Selim Bayraktar
Burcu: Duygu Sarışın
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