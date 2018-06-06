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Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük kavga! Kimler öldü? (İşte 2. sezon fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 06.06.2018 08:00 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölümü ile sezon finali yaptı. Büyük kavganın yaşandığı son bölümden sonra Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon fragmanı yayınlandı. Arzu ile Burcu'nun ölümüne kavgası sonrasında Pelin, Arzu, Merve ve Oya arasında büyük kavga yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde iki kişi öldü. Balkondan düşenin kim olduğu ortaya çıkarken katil kim belli değil. Ölen 2. kişi ise planlanmayan biri oldu. Ufak Tefek Cinayetler 32 bölüm tamamı, son bölüm detayları ve yeni sezon fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük kavga! Kimler öldü? (İşte 2. sezon fragmanı)

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölümü - sezon finali büyük bir kavgaya sahne oldu. Sezon finali yapan dizinin son bölümü sonrasında Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon fragmanı yayınlandı. Bu fragman ile dizinin Eylül ayında yeniden izleyici ile buluşacağı belli oldu. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaza merhaba partisi, kavga gününe dönüştü. İki kişinin öldüğü sezon finalinde balkondan düşerek ölenin Edip olduğu ortaya çıktı fakat katili kim belli değil. Diğer ölen kişi ise Burcu'nun hazırladığı limonatayı içen Elif. Denizden ölü bedeni çıkarılan Elif için polisler katilin peşine düştü. İşte Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm - sezon finali tamamı, detaylar ve yeni sezon ilk fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde sonunda yaza merhaba partisi başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor.

Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON İLK FRAGMANI!

Dizi Eylül ayında yeniden izleyici ile buluşacak. İşte yeni sezondan ilk tanıtım videosu...

UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan hikaye, git gide sertleşen bir savaşı da gözler önüne seriyor. Dahası; ortada gizem dolu bir cinayet var.

Yapım: Ay Yapım
Senaryo: Meriç Acemi
Yönetmen Ali Bilgin

Oyuncu Kadrosu:
Oya: Gökçe Bahadır
Merve: Aslıhan Gürbüz
Serhan: Mert Fırat
Pelin: Bade İşçil
Taylan: Ferit Aktuğ
Arzu: Tülin Özer
Mehmet: Yıldıray Şahinler
Edip: Selim Bayraktar
Burcu: Duygu Sarışın

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