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Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 23:01 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölümüyle hayranlarını ekrana kilitledi. Yayınlandığı günden beri büyük ilgi gören dizinin 32. ve sezon finalinde üst üste iki cinayet işlendi! Peki Ufak Tefek Cinayetler sezon finalinde kimler öldü?

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Ufak Tefek Cinayetler, 32. ve sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisinin 32. ve final bölümünde üst üste iki cinayet işlendi. Peki Ufak Tefek Cinayetler'de kimler öldü?

Ufak Tefek Cinayetler'in sezon finalinde yaşananlar;

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı. Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yoktu; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga da vardı!

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Bazı cinayet planları bozuldu ama yolda yenileri kuruldu ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karıştı.

İLK ÖLEN KİŞİ ELİF

Son dönemlerde diziye giren Elif, şanssızlık sonucunda Burcu’nun Arzu için hazırladığı ilaçlı limonatayı içti. Ve sonuç; denizden ölü olarak çıkan beden Elif’e ait. Her ne kadar polisler katilinin peşine düşse de anlaşılması güç bir durum olacak gibi duruyor.

ESAS BEKLENEN ÖLÜM İSE EDİP HOCA OLDU

Herkes 4 kadından birinin öleceğini düşünürken camdan düşen ismin Edip olduğu ortaya çıktı. Katilini ise göremedik.

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Öte yandan, sezon finaline kavga sahneleri damga vurdu.


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