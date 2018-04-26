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Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 26.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'de Taylan’ın evdeki yeni hizmetçiyi görmesinden sonraki tavırları ve davranışları özellikle kadın izleyicilerden eleştiri aldı.

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil ve Mert Fırat’ın rol aldıkları dizide Taylan’ın evdeki yeni hizmetçiyi görmesinden sonraki tavırları ve davranışları özellikle kadın izleyicilerden eleştiri aldı.

Sürekli hizmetçileri Çiçi'nin kuzeni olarak diziye giren ve İşte Benim Stilim programıyla tanınan Aygün Aydın'ın oynadığı karaktere Taylan'ın flörtöz tavırlarını gören izleyiciler sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdırdı.

Taylan'ın Mehmet'i de eve çağırarak durumla ilgili yaptığı muhabbetleri izleyenler tepkiyle karşıladı.

Televizyon tarifi üzerinden “Cillop gibi” şeklinde yorumlarla hizmetçi kızı tarif etmesi büyük eleştirilere neden oldu.

Bir izleyicinin şu sözleri dikkat çekti: “Tipik Türk erkeği! İki bacak açık görünce salyalar akıyor! Hiç yakışmıyor evli adama!”

Dizinin müdavimleri evli bir adamın sergilediği bu davranışları Taylan karakterine hiç yakıştıramayarak “Bu sahnelerde resmen iğrendim. Ne demek tüplü televizyon falan, ne biçim laflar! Çocuğunun annesi o senin ve Pelin kat kat güzel o kızdan” sözleriyle sahneye itirazlarını dile getirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler aygün aydın

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