Yeşilçam'ın kötü adamı Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

1960 ve 1970’li yıllarda Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan'dan acı haber geldi.
Uzun yıllardır Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 90 yaşındaki Nihat Ziyalan hayatını kaybetti.
Yeşilçam'da “kötü adam” rolleriyle tanınan Ziyalan'ın vefatını Sidney'de yayın yapan Kaktüs Dergisi duyurdu.
Nihat Ziyalan 44 yıldır Avustralya’da yaşıyordu. Oyuncu yıllar önce "Türkiye’den ayrılırken kimseye göstermeden hüngür hüngür ağlamıştım" demişti.
'Sezercik Aslan Parçası' filmindeki 'Nedim' rolüyle de tanınan oyuncu, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi isimlerle karşılıklı rol aldı. Ziyalan, 1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gidip sinema filmlerinde rol almaya başladı.