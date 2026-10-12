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Sevdan Bir Ateş 6. bölüm ön izleme: Mirza ve Leyla yakınlaşıyor

Sezona başlar başlamaz reytinglerin zirvesine yerleşen Sevdan Bir Ateş'in 6. bölümünden gelen ön izleme sahnesi dikkat çekti. Sevdan Bir Ateş'te Mirza ve Leyla'nın yakınlaşması seyirciyi mest etti.

Sevdan Bir Ateş 6. bölüm ön izleme: Mirza ve Leyla yakınlaşıyor

Yeni sezonda 10 reyting alarak dikkatleri üzerine çeken Sevdan Bir Ateş'te her bölüm dikkat çeken sahneler X'te konuşuluyor. Sevdan Bir Ateş 6. bölümden heyecanlandıran bir kesit geldi.

SHOW TV’de ekranlara gelen, CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş’in yeni tanıtımında Mirza’nın yarasını saran Leyla’yla aralarındaki mesafe biraz daha kapanıyor.

Sevdan Bir Ateş 6. bölüm ön izleme: Mirza ve Leyla yakınlaşıyor 1

Sezonun iddialı yapımı Sevdan Bir Ateş’in Çarşamba günü yayınlanacak 6. bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi paylaşıldı.

Şömine ateşinin başında yaşananlar, Mirza ve Leyla arasındaki duygusal yakınlaşmayı gözler önüne seriyor. Omzundaki yarayla tek başına ilgilenmeye çalışan ancak zorlanan Mirza’yı gören Leyla, “Zorlanıyorsun işte, bırak” diyerek ona yardım ediyor.

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Leyla’nın şefkatle Mirza’nın yarasını sardığı ve ikilinin göz göze geldiği anlar, yeni bölümde yaşanacak duygusal gelişmelerin sinyalini veriyor.
Sevdan Bir Ateş 6. bölüm ön izleme: Mirza ve Leyla yakınlaşıyor 2

Sosyal medyada bu sahneye "Bu sahne kesinlikle reytingleri yükseltecek", "Güzel bir bölüme benziyor hadi bakalım", "Of güzel bir akşam bekliyor bizi", "Oy oy tatlı çiftim", "Reytingler daha da artar" yorumları yapıldı.

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Sevdan Bir Ateş dizisi
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