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Ufak Tefek Cinayetler'e hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?

DİZİ HABERLERİ  | 29.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Star'ın Ay Yapım imzalı dizisi 'Ufak Tefek Cinayetler'e Şükran Ovalı'dan sonra ünlü bir oyuncu daha konuk oluyor.

Ufak Tefek Cinayetler'e hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?

Geçen haziran ayında 50. bölümde final yapan 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hazal Türesan, 'Ufak Tefek Cinayetler' ile ekrana dönüş yapacak. Son olarak 'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinde de rol alan Türesan, 'Ufak Tefek Cinayetler'de 'Avukat Ceren' karakterine hayat verecek.

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Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek 44. bölümüne, Serhan ile (Mert Fırat) Merve'nin (Aslıhan Gürbüz) velayet davası damgasını vuracak. Hazal Türesan'ın canlandırdığı avukat Ceren, kızı Mila'nın velayetini almak isteyen Serhan Aksak'ı savunacak ve bu nedenle Merve Aksak'ın şimşeklerini üzerine çekecek.


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Ufak Tefek Cinayetler

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