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Ufak Tefek Cinayetler kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 13.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Fenomen dizinin kadrosuna iki yeni erkek oyuncu dahil olacak.

Ufak Tefek Cinayetler kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Ay Yapım imzalı 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin yeni sezon hazılıkları sürüyor.

Ali Bilgin ile Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu Star'ın sevilen dizisinin sezon finalinde günlerce konuşulan sahneler ekrana gelmişti. Özellikle başrol oyuncularının havuzda çekilen ve yeni sezona ait ipuçları içeren sahneleri ise büyük beğeni toplamıştı.

Gökçe Bahadır, Bade İşcil, Aslıhan Gürbüz ve Tülin Özen'in hayat verdiği Oya, Pelin, Merve ve Arzu karakterlerinin etrafında dönen dizinin yeni sezonunda olayların 2019 yılıyla açılacağı konuşuluyor. Bayram sonrası sete çıkacak olan ekibe hikâyede tansiyonu artıracak iki erkek oyuncunun daha katılacağı öğrenildi.

Dizinin ilk yeni oyuncusuyla ise hafta başı el sıkışıldığı ortaya çıktı. Ödüllü oyuncu Ushan Çakır, 'Ufak Tefek Cinayetler'in yeni oyuncusu oldu. Son olarak 'Masum Değiliz' dizisinde rol alan Ushan Çakır'ın 'Ufak Tefek Cinayetler'de zaman zaman flashback sahneleriyle 17 yaş dönemine de dönüşler yapılacak.

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Ushan ÇAKIR

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