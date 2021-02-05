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UFC kızı Lindsey Pelas, Instagram'a savaş ilan etti!

05.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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UFC kızı Lindsey Pelas, Instagram'a savaş ilan etti!

ABD ve dünyada en çok izlenen dövüş sporlarından olan UFC'nin kapak kızlarından olan Lindsey Pelas, ülkesinde gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram'da milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen yıldız, son zamanlarda fenomen isimlerin sıklıkla boy gösterdiği bir sitede müstehcen fotoğraflarını paylaşmaya başlamıştı.Topluluk kuralları gereği farklı sitelerde paylaşamadıkları cüretkar pozlarını bu sitede kendilerine aylık ücret karşılığında üye olan kullanıcılara gönderen isimlerden biri olan Lindsey Pelas, Instagram'a savaş açtı.

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UFC ringlerinde boy gösterdiğinden beri ününe ün katarak yoluna devam eden kapak güzeli, son olarak müstehcen fotoğraflarını paylaştığı sitenin reklamını Instagram üzerinden yapmaya kalkınca, Facebook bünyesindeki şirket tarafından sansüre uğradı.Instagram'da 8,6 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki güzel, paylaştığı son fotoğrafın Instagram tarafından 'müstehcen' bulunması ve kurallara uymaması gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

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Instagram'ın kadınlara ayrımcılık yaptığını iddia eden Pelas, kısa süre içinde farklı pozlarını paylaşarak Instagram'a tepki gösterdi.Daha önce İngiltere'den The Sun gazetesine vücudu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pelas, "Bunlar herkesin hayalini süsleyen göğüsler" ifadelerini kullanırken, göğüs küçültme ameliyatı geçirmeyi düşündüğünü söylemişti.

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The Sun'a verdiği demeçte toplamda 9.8 kilogram ağırlığındaki göğüslerinin hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen isim, sonrasında bu işlemi yaptırmaktan vazgeçmişti.

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