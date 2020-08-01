MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ufuk Bayraktar hakkında şok iddia! Eşi ifşa etmişti, şimdi de...

Ufuk Bayraktar hakkında şok iddia! Eşi ifşa etmişti, şimdi de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından aldatıldığında dair ifşa edilen Ufuk Bayraktar, bu sefer de Dayı filminin çekimleri sırasında iki set çalışanı ünlü oyuncu tarafından tacize uğradığı ve tehdit edildiği iddia edildi.

Ufuk Bayraktar hakkında şok iddia! Eşi ifşa etmişti, şimdi de...

Sinema Televizyon Sendikası, makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş’ın Dayı filminin Adana’da gerçekleşen çekimleri sırasında Ufuk Bayraktar’ın fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti.

Zeki Demirkubuz’un Kader filmiyle çıkış yaptıktan sonra Ezel, Girdağ, Dağ gibi yapımlarda rol alan Ufuk Bayraktar‘ın geliştirme aşamasında katkıda bulunduğu ve başrolünü üstlendiği Dayı film, son derece kaygı verici bir haberle sinema dünyasının gündemine taşındı.

Sinema Televizyon Sendikası, bir açıklama yayınlayarak, makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş’ın Dayı filminin Adana’da gerçekleşen çekimleri sırasında Ufuk Bayraktar’ın fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sinema Televizyon Sendikası Nayır ve Tektaş’ın yanında olduklarını belirtirken, sektör bileşenlerini taciz ve mobbing karşısında dayanışmaya çağırdı.

UFUK BAYRAKTAR HAKKINDA ŞOKE EDEN TACİZ VE TEHDİT İDDİASI!

“Kamuoyunun Dikkatine

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar’ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği ‘Dayı’ isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana’da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.

Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayir ve Metin Tektaş’ın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz.”

vnlsdkjn-VZv0

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek veren Ivanka Trump'a tepki'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek veren Ivanka Trump'a tepki
İşte haftanın en çok izleneni...İşte haftanın en çok izleneni...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Yasaklayacağız!

ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Yasaklayacağız!

Dilipak: Beni de yargılayacaklarına göre helal olsun

Dilipak: Beni de yargılayacaklarına göre helal olsun

31 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

31 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek veren Ivanka Trump'a tepki

'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek veren Ivanka Trump'a tepki

Ünlü haberci Mithat Bereket'in son hali! Kardeşi paylaştı sevenleri kahroldu

Duayen gazeteci Mithat Bereket’in son hali sevenlerini üzdü

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah kimdir?

Ireland Baldwin'in plaj şıklığı dikkat çekti

Aylardır denizden çıkmadı!

Biricik Suden’den dikkat çeken Mazhar Alanson yanıtı

Biricik Suden’den dikkat çeken Mazhar Alanson yanıtı

Fahriye Evcen’den mezarlık ziyareti

Fahriye Evcen’den mezarlık ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.