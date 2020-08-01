Ufuk Bayraktar hakkında şok iddia! Eşi ifşa etmişti, şimdi de...

Sinema Televizyon Sendikası, makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş’ın Dayı filminin Adana’da gerçekleşen çekimleri sırasında Ufuk Bayraktar’ın fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti.

Zeki Demirkubuz’un Kader filmiyle çıkış yaptıktan sonra Ezel, Girdağ, Dağ gibi yapımlarda rol alan Ufuk Bayraktar‘ın geliştirme aşamasında katkıda bulunduğu ve başrolünü üstlendiği Dayı film, son derece kaygı verici bir haberle sinema dünyasının gündemine taşındı.

Sinema Televizyon Sendikası, bir açıklama yayınlayarak, makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş’ın Dayı filminin Adana’da gerçekleşen çekimleri sırasında Ufuk Bayraktar’ın fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sinema Televizyon Sendikası Nayır ve Tektaş’ın yanında olduklarını belirtirken, sektör bileşenlerini taciz ve mobbing karşısında dayanışmaya çağırdı.

UFUK BAYRAKTAR HAKKINDA ŞOKE EDEN TACİZ VE TEHDİT İDDİASI!

“Kamuoyunun Dikkatine

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar’ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği ‘Dayı’ isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana’da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.