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Ufuk Sarıca 500. resmi maçını geride bıraktı

BASKETBOL HABERLERİ  | 05.12.2020 13:55 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, antrenörlük kariyerinde çıktığı 500 resmi müsabakada 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Ufuk Sarıca 500. resmi maçını geride bıraktı

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerindeki 500. maçını geride bıraktı. İlk başantrenörlük deneyimini 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta yaşayan Ufuk Sarıca, 2010-2011 sezonu içinde Anadolu Efes'in başına getirildikten sonra 2011-2012 sezonu bitmeden lacivert-beyazlı ekipten ayrıldı.

2012-2013'te Pınar Karşıyaka'da görev yapmaya başlayan Ufuk Sarıca, kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi. Yeşil-kırmızılı ekiple ilk sezonunda EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükselen Ufuk Sarıca, 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası'nı, 2014-2015 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp, aynı sezon Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

2016-2017 ve 2017-2018'de tekrar Beşiktaş'ta görev alan Ufuk Sarıca bu süreçte A Milli Basketbol Takımı'nın başına getirildi. 2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka'ya dönen tecrübeli başantrenör, ING Basketbol Süper Ligi'nde dünkü Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerinde 500. resmi maçını geride bıraktı.

500 MAÇLIK SÜREÇ

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın başında 500 maçta 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Ufuk Sarıca, Türkiye ligi ve play-off'ta 290, A Mllii Takım'da 45, Avrupa kupalarında 135, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 30 maça çıktı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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