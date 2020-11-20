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Ufuk Sarıca'dan ayrılık açıklaması!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.11.2020 21:42 | Son Güncelleme

A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, vicdanen çok rahat olduğunu söyledi.

Ufuk Sarıca'dan ayrılık açıklaması!

Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, TBF'nin kendisi hakkında aldığı kararı saygıyla karşıladığını kaydetti.

"Oyuncu, antrenör ya da idareci, milli görev biz şahısların çok ötesinde bir mertebedir, milletimize aittir." diyen Sarıca, başantrenörlüğü boyunca tüm çabasının görevini layıkıyla yerine getirmek olduğunu belirtti.

A Milli Takım'da 2017'den beri başantrenörlük görevinde olduğunu hatırlatan Sarıca, "2017'den bu yana 45 maçta takımımızın başında sahaya çıkma gururunu yaşadım. Tüm bu sürede maçları kazanmak ve Türk basketboluna değer kazandırmak için çaba sarf ettim. Bir araya gelmeyen takımlar, değişen turnuva düzenleri, farklı organizasyonlardaki çekişmeler nedeniyle zorlu bir dönem yaşadık. Takımda kimler olursa olsun ve sahaya ne şartlarda çıkılırsa çıkılsın her daim milli kimliğimizi sahaya yansıtmak için en büyük gayreti gösterdik." ifadelerini kulladı.

Sarıca, antrenörlüğü döneminde kendisine güvenerek varını yoğunu sahaya yansıtan tüm oyunculara, kader birliği ettiği tüm teknik ekibe ve kendilerini destekleyen idarecilere teşekkür ederek, "Hep birlikte takım çalışmasını milli göreve yakışır seviyede gerçekleştirdik. En üst seviyede rekabet eden ve rakip kim olursa olsun her maçını kazanabileceğini bilen bir Türk Milli Takımı olduk. Önce oyuncu, sonra antrenör olarak basketbolumuza bu seviyede hizmet etmiş olmak benim için büyük bir şeref. Görevimi, sona erdiğini öğrenmeden önceki son dakikaya kadar çalışmış, gelecek hafta kadroda yer alacak Shane Larkin de dahil tüm oyuncularla ilgili sorunları çözmüş, hepsinin antrenörleriyle ortak noktayı bulmuş olarak tertemiz bir şekilde devrettiğim için vicdanen çok rahatım. Bayrağı devralan yeni teknik kadromuzla birlikte tüm oyuncularıma önümüzdeki hafta ve sonrasındaki tüm maçlarında başarılar diliyor, görevim süresince milli takımımızı ve beni hiç yalnız bırakmayan Türk halkına en derin minnetlerimi sunuyorum." dedi.

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