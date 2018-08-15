SPOR

Ufuk Sarıca'dan Beşiktaş açıklaması

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda gelecek ay oynayacağı ilk iki maçın önemine vurgu yaptı.

Ufuk Sarıca'dan Beşiktaş açıklaması

I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak milli takım için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

Burada açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, şu ana kadar yaptıkları hesapların iyi bir şekilde gerçekleştiğini anlatarak, "İkinci tur başlarken İspanya'nın arkasında ikinciyiz. Bu iki maçın önemi büyük. Karadağ bize en yakın takım ve ilk maçımız onlarla. Kendi evimizde Karadağ'ı mutlaka yenmemiz lazım. Son Avrupa şampiyonu Slovenya karşısında deplasmanda çıkaracağımız bir galibiyet de bizi Çin yolunda çok avantajlı bir noktaya getirecektir." ifadelerini kullandı.

Şu an eksik olduklarını ancak ay sonundan itibaren NBA oyuncularının da gelmesiyle tam kadro olacaklarını aktaran Sarıca, "Tam kadro 13 günlük bir sürecimiz olacak. 3 ya da 4 hazırlık maçı yapacağız. Oyuncularımızın zaten geçmiş dönemdeki performansları bizi ilerisi için umutlandırıyor. İnşallah bu iki maça kadar hazır olacağız. İki maçı kazanıp Çin'e gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek sezon kulüp takımı çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili de konuşan Sarıca, "Şu an için olmuş bitmiş bir şey yok. Ortada bir şeyler konuşuluyor ama benim şu an devam eden kontratım var. Zaten milli takıma verilmiş sözüm var. Beraber yola çıktık. Ben zaten geçmiş dönemde de iki tarafa birden konsantreydim. İlerleyen günlerde eğer sadece milli takımla devam edersem belki daha fazla buraya zaman ayırma imkanım olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Ömer Onan: Ömer Faruk Yurtseven'i ceza kuruluna sevk edeceğizÖmer Onan: Ömer Faruk Yurtseven'i ceza kuruluna sevk edeceğiz
Hidayet Türkoğlu: İki galibiyetle yolu yarılamış olacağızHidayet Türkoğlu: İki galibiyetle yolu yarılamış olacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ufuk sarıca Beşiktaş Sompo Japan

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Galatasaray'da büyük kriz! Gomis ile Feghouli...

Galatasaray'da büyük kriz! Gomis ile Feghouli...

Beşiktaş'a Filistinli genç: Bader Abduramadan!

Beşiktaş'a Filistinli genç: Bader Abduramadan!

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Keisuke Honda, Kamboçya Milli Takımı'nın hocası oldu

Keisuke Honda, Kamboçya Milli Takımı'nın hocası oldu

Gerard Pique, İspanya Milli Takımı‘nı bıraktı

Gerard Pique, İspanya Milli Takımı‘nı bıraktı

Brezilya, Tite'nin sözleşmesini uzattı

Brezilya, Tite'nin sözleşmesini uzattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

Alman basınında Mesut Özil yorumları

Alman basınında Mesut Özil yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.