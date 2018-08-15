Ufuk Sarıca'dan Beşiktaş açıklaması

I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak milli takım için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

Burada açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, şu ana kadar yaptıkları hesapların iyi bir şekilde gerçekleştiğini anlatarak, "İkinci tur başlarken İspanya'nın arkasında ikinciyiz. Bu iki maçın önemi büyük. Karadağ bize en yakın takım ve ilk maçımız onlarla. Kendi evimizde Karadağ'ı mutlaka yenmemiz lazım. Son Avrupa şampiyonu Slovenya karşısında deplasmanda çıkaracağımız bir galibiyet de bizi Çin yolunda çok avantajlı bir noktaya getirecektir." ifadelerini kullandı.

Şu an eksik olduklarını ancak ay sonundan itibaren NBA oyuncularının da gelmesiyle tam kadro olacaklarını aktaran Sarıca, "Tam kadro 13 günlük bir sürecimiz olacak. 3 ya da 4 hazırlık maçı yapacağız. Oyuncularımızın zaten geçmiş dönemdeki performansları bizi ilerisi için umutlandırıyor. İnşallah bu iki maça kadar hazır olacağız. İki maçı kazanıp Çin'e gitmek istiyoruz." diye konuştu.