Ufuk Sarıca'dan güzel günlerde görüşmek üzere mesajı

Daha önce şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdığı yeşil-kırmızılılara 3 yıl aradan sonra dönüp tekrar zirve yarışına ortak etmişken beklenmedik bir şekilde sezonu noktalamak zorunda kalan Ufuk Sarıca, "Karşıyaka'ya ve Süper Lig'e 3 sene sonra yeni bir heyecan getirmiştik. Avrupa'da kupa için müthiş bir seriyle son 4'e kalıp, uzun süre lider götürdüğümüz ligde de 23. hafta itibariyle ikinci sıradaydık. Emeği geçen herkese, oyuncularımıza, teknik ekibime, yönetime, sponsorumuza ve tabi ki taraftarımıza teşekkür ediyorum. Güzel günlerde tekrar başlarız" mesajını verdi.

AVRUPA ŞANSSIZLIĞI

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa'da kupa kazanmaya ikinci kez yaklaşsa da şanssızlığı kıramadı. Sarıca'nın kulüpte göreve geldiği ilk yıl olan 2012-13 sezonunda FIBA Eurochallenge Cup'ta Final Four'a çıkan Kaf-Kaf, ev sahibi olduğu finalde Krasnye Krylia önünde üçüncü periyotta 17 sayı farkla öne geçip Avrupa'da tarihinin ilk kupasına çok yaklaştı. Bu dakikalarda parkeye tribünden atılan bir su şişesi nedeniyle oyun uzun süre dururken Rus ekibi dönüşte farkı eritip öne geçti.