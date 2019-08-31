Ufuk Sarıca: Dünya Kupası'nda en iyisini yapacağız

Japonya karşılaşması öncesi Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük bir turnuva. Burada olmaktan mutluyuz. En iyisini yapacağımızdan eminim, oyuncularıma güveniyorum." dedi.
Gruptaki her takıma başarılar dileyen Sarıca, "İyi turnuva olmasını umuyorum. Özellikle sakatlık olmamasını diliyorum. Takımımızda sıkıntı yok. Sadece Wilbekin'in sakatlığı bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Wilbekin'in sakatlığıyla ilgili bilgi veren Sarıca, "Parmağında sorunu var. Son durumunu yarın sabah kontrol edeceğiz. Birkaç dakika oynayabilir ama emin değilim." diye konuştu.
Yarınki rakipleri Japonya'ya saygı duyduklarını kaydeden Sarıca, "İyi bir takım. Agresif oynuyorlar. Özellikle hızlı oynamayı seviyorlar. Bunun üzerine çalıştık. Yarınki maçta en önemli anahtar, onların hızlı hücumlarını durdurmamız. Ama daha önemlisi oyuncularımızın ne yaptığı." değerlendirmesinde bulundu.
Maçları oynayacakları Şanghay ile ilgili soruyu yanıtlayan Sarıca, "Her şey çok iyi ama Şanghay biraz sıcak. Çok trafik var." şeklinde görüş belirtti.
Sarıca, maç öncesi Türk basketbolseverlere bir mesajının olup olmayacağı yönündeki soruya, "Turnuvaya hazırız, yarınki maça hazırız. Kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk iki olacak. Belki biliniyor belki bilinmiyordur ama zor gruptayız. Eminim ki en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.
SEMİH ERDEN: ÇOK İYİ BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRDİK
A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu üçüncü dünya kupam olacak. Çok iyi bir yaz dönemi geçirdik. Bunun meyvesini toplama zamanı geldi." şeklinde konuştu.
İlk maçı Japonya ile yapacaklarını hatırlatan Semih, "İlk maç çok önemli, bunun farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıp, ilk maçımızı kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
ERSAN İLYASOVA: MOTİVE OLMUŞ DURUMDAYIZ
Milli takımın Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersan İlyasova, Japonya karşılaşmasının zor olacağını belirterek, "Hepimiz motive olmuş durumdayız. Bu anı bekliyorduk. Özel bir turnuva. Sadece Dünya Kupası değil, olimpiyat hakkı elde edeceğiz." dedi.
Japonya karşılaşmasındaki performanslarının turnuvadaki tempolarını belirleyeceğini kaydeden Ersan, "Çok iyi hazırlandık. En iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz. Böyle turnuvalarda her şey olabiliyor. 2010'da seyircimizin desteğiyle iyi bir seviyeye gelmiştik. Herkes birbirine güveniyor ve bu şekilde hazır hale geldik. Bu şekilde oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
FURKAN KORKMAZ: HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK
Milli takımın genç oyuncularından Furkan Korkmaz ise sahada mücadele edecek oyuncuların yüzde yüzlerini vereceğini anlatarak, "Burası dünya şampiyonası, ay-yıldız için herkes elinden geleni yapacak." değerlendirmesinde bulundu.
Furkan, turnuva için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "45-50 gündür kamptayız, yarın da sahaya çıkıyoruz. Uzun bir kamp dönemi geçirdik. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Hala devam ediyor, Wilbekin'in sakatlığı var." diye konuştu.
Milli takımda iyi bir jenerasyonun oluştuğunu vurgulayan Furkan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Altın jenerasyonun en büyük hedefi yıllardır hasret olduğumuz başarılar. Dünya Şampiyonası'na geldik, bu büyük bir başarı. Onu taçlandırarak olimpiyat vizesi almak istiyoruz. Benim de ilk dünya kupam. 2010'da çocuktum ve İstanbul'da ağabeylerimi izledim. Burada olmak büyük fırsat, bunun farkındayız. Yarın da Japonya ile oynuyoruz. Umarım en şekilde hazırlanırız."
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