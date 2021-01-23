YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

23.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekibin başında 300. karşılaşmasında görev yapacak.

Pınar Karşıyaka'da ikinci dönemini geçiren Ufuk Sarıca, birçok başarıya imza attığı yeşil-kırmızılı ekipte yarın Aliağa Petkimspor'la 300. maçına çıkacak.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, geride kalan 299 karşılaşmada 195 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

- Ufuk Sarıca'nın Pınar Karşıyaka'daki başarıları

Ufuk Sarıca'nın ilk görev yaptığı 2012-2013 sezonunda Pınar Karşıyaka, EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükseldi.

2013-2014 sezonunda Türkiye Kupasını, 2014-2015 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanıp, aynı sezon Türkiye Ligi'nde de şampiyonluğu elde eden Ufuk Sarıca, 2015-2016 sezonundan sonra ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekibe 2019-2020 sezonunda tekrar döndü.

Pınar Karşıyaka, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği ve 13 maçlık galibiyet serisi yakaladığı FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupaya uzanma şansını kaybetti.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka aldığı 1 ceza puanına rağmen topladığı 30 puanla 2. sırada yer alıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 5. maçların ardından 2. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, grubun son mücadelesinde 27 Ocak Çarşamba günü konuk edeceği Bilbao Basket karşısında alacağı sonuca göre adını 2. tura yazdırabilecek.

- 300 maçın dağılımı

Ufuk Sarıca'nın bugüne kadar Pınar Karşıyaka'nın başında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonOGMBTürkiye Ligi ve play-off18612462 ULEB Avrupa Kupası4424191FIBA Şampiyonlar Ligi532 Türkiye Kupası19136 Avrupa Ligi1037 EuroChallenge17125 FIBA Avrupa Kupası16151 Cumhurbaşkanlığı Kupası211 TOPLAM2991951031

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:28
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak

Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı

CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, Seferihisar'da saha incelemesi yaptı

CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, Seferihisar'da saha incelemesi yaptı

Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i transfer etti

Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i transfer etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.