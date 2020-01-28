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Ufuk Sarıca, Shane Larkin'in cevabını bekliyor

BASKETBOL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'den cevap bekliyor.

Ufuk Sarıca, Shane Larkin'in cevabını bekliyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, ay-yıldızlı ekipte oynaması gündemde olan ABD'li oyuncu Shane Larkin'den cevap beklediklerini söyledi.

Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takım için kadroda düşünülen Shane Larkin'e davet yaptıklarını kaydederek, "Kendisini milli takımda görmek istediğimizi söyledik. Geçen hafta Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu da kendisiyle görüştü." diye konuştu.

Larkin'in cevabını beklediklerini vurgulayan Sarıca, "Shane Larkin'in milli takım için bir an önce işlemlerinin başlaması lazım. Kendisini aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GRUP LİDERLİĞİNİ HEDEFLİYORUZ"

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası L Grubu'nun beşinci haftasında yarın Rusya'da Enisey'le yapacağı karşılaşmaya da değinen Sarıca, maçı kazanıp grup liderliğini garantilemek istediklerini kaydetti.

Sarıca, bitime 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatarak, güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi. Yarınki karşılaşmanın sıralama için önemli olduğunu dile getiren Sarıca, şöyle konuştu:

"Zor bir seyahatin ardından zor bir maça çıkacağız. 8-9 saat yolculuğun ardından aramızda 4 saat fark bulunan Krasnoyarsk'a gideceğiz. Kolay maç olmayacak ama kazanarak grup liderliğini garantilemek istiyoruz. Rusya deplasmanının ardından ligde de Bursaspor'la çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçın cumartesi günü saat 15.00'te oynanması bizim için dezavantaj. Program önceden belirlenmesine rağmen hem ligler direktörlüğü hem de rakibimizle maçın pazar günü oynanması için konuştuk ama bir cevap alamadık."

Sarıca, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda her takım kadar iddialı olduklarını belirterek, "Sezon boyu gösterdiğimiz iyi oyunu günlük performanslara çevirmeliyiz. Tabii ki orada şu anda Türk Telekom maçından daha önemli bir maç yok. Son güne kadar Ankara'da kalmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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