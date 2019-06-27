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Uganda 1 - 1 Zimbabwe

FUTBOL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı.

Uganda 1 - 1 Zimbabwe

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32. Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Uganda ile Zimbabve karşı karşıya geldi.

Başkentte Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uganda, Emmanuel Okwi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Zimbabve 40. dakikada Khama Billiat'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Uganda afrika uluslar kupası

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