SPOR

Uganda 2 - 0 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Afrika Uluslar Kupası)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Uganda 2 - 0 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Afrika Uluslar Kupası)

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda karşı karşıya geldi.

Başkent Kahire'de oynanan mücadeledenin 14. dakikasında Patrick Kaddu'nun attığı golle öne geçen Uganda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Uganda dakika 48'de Emmanuel Okwi'nin attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

B Grubu'nda bugün oynanacak müsabakalarda, Nijerya ile Burundi, Gine ile Madagaskar karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Hagi transferi açıkladı! Sürpriz...Hagi transferi açıkladı! Sürpriz...
Srna kariyerini noktaladıSrna kariyerini noktaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uganda demokratik kongo cumhuriyeti afrika uluslar kupası Christian Luyindama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Galatasaray'ın teklifi canlı yayında açıklandı!

Galatasaray'ın teklifi canlı yayında açıklandı!

G.Saray'da Diagne sürprizi! İşte yeni takımı

G.Saray'da Diagne sürprizi! İşte yeni takımı

Ozan Kabak imzayı atıyor!

Ozan Kabak imzayı atıyor!

Beşiktaş'tan sürpriz transfer bombası

Beşiktaş'tan sürpriz transfer bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dünya Ronaldo'yu konuşuyor

Dünya Ronaldo'yu konuşuyor

Ümit Karan teklifleri açıkladı

Ümit Karan teklifleri açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uganda 2 - 0 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Afrika Uluslar Kupası)

Luyindama ilk maçta üzüldü

Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transfer olacağını açıkladı

Hagi transferi açıkladı! Sürpriz...

Darijo Srna futbolu bıraktığını açıkladı

Srna kariyerini noktaladı

Dünya Kupası'nda yolsuzluk skandalı! Gözaltında...

Dünya Kupası'nda yolsuzluk skandalı! Gözaltında...

Şili 4 - 0 Japonya (Copa America)

Şili Japonya'yı farka boğdu!

Uruguay 4 - 0 Ekvador (Copa America)

Uruguay Ekvador'u dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.