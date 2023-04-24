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Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam Acarkent'teki villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

24.04.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris'te tatil yaparken, Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam Acarkent'teki villasını satışa çıkardı. Villanın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam Acarkent'teki villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğrulayan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Paris'e gitti. Evliliklerine bir şans daha veren çift, Eyfel Kulesi'nin önünde aşk pozları paylaştı.

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Ünlü çift Paris'te tatil yaparken Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam Acarkent'teki villasını satışa çıkardı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gonca Sağlam 2 Nisan’da Acarkent’teki villayı 70 milyon TL’ye satışa çıkardı ve evin satılmasını bekliyor.

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Şu anda kiracının oturduğu 500 metrekarelik 8+2’lik villa 4 katlı yerden ısıtmalı ve 6 banyolu.

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Ebru Şallı Uğur Akkuş evlilik magazin

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