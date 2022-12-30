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Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan'ın eşi de çok ünlü çıktı

30.12.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümü 31 Aralık 2022 akşamı izleyicilerinin karşısına çıkacak. Programın yılbaşı konukları arasında Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'da yer alıyor. Tüm izleyenler Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konuğu Uğur Aslan'ın eşi de çok ünlü çıktı...

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan'ın eşi de çok ünlü çıktı

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümü ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programa ünlü isimler konuk olacak. Bu isimler arasında Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'da bulunuyor. Peki, Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan'ın eşi de çok ünlü çıktı...

UĞUR ASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyu adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest,Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırıyor.

Uğur Aslan 2

UĞUR ASLAN'IN EŞİ DE ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI...

Yargı dizisinde Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan, dizinin senaristi Sema Ergenekon ile evli. Sema Ergenekon, Türk kökenli senarist ve yapımcı olarak tanınıyor.

Sema Ergenekon

Nisan 1977'de doğan Sema Ergenekon şu anda 45 yaşında. Aslen Ankaralı olan Sema Ergenekon, Karadayı dizisindeki senaristliği ile Eylem Canpolat'la birlikte 'En İyi Senarist' ödülü almıştı.

Sema Ergenekon 2

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