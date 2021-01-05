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Uğur Demirok: Hak edilmiş bir 3 puan kazandık

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 05.01.2021 21:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'a karşı penaltıdan bir gol kaydeden Uğur Demirok, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Uğur Demirok: Hak edilmiş bir 3 puan kazandık

Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok, Galatasaray'ı 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı 17 yıl sonra kazandıklarını vurgulayan Uğur Demirok: "Çok şükür bu sene penaltı kaçırmadım. İnşallah kaçırmam. Beklenti, attıkça yükseliyor ama futbolda kaçırmak da var. İki takımın da eksikleri, hastalıktan çıkmış oyuncuları vardı. 3 gün önce maçlar vardı. Öne geçtik. Devre bitmeden beraberlik oldu. Bu bizim için dezavantaj oldu. İkinci yarı başında golü bulmak rahatlattı. Gelen goller, maçın son dakikaları pozisyonlu ve zevkli oldu. Uzun zamandır Galatasaray'a karşı galibiyetimiz yoktu. Böylesi anlamlı oldu. Çok güzel, inançlı ve hak edilmiş bir 3 puan kazandık" dedi.

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