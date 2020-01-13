Uğur Demirok: Kadro dışı kalınca psikolojik olarak etkilendim

Konyaspor, Süper Lig’de ikinci yarının hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürdü. Ligin ilk devresinde kadro dışı kalan ve forma giyemeyen Uğur Demirok, affedilip takıma döndükten sonraki ilk röportajını İhlas Haber Ajansı'na verdi. "KONYASPOR HAK ETMEDİĞİ BİR KONUMDA" Konyaspor’un ilk yarı performansını değerlendirerek sözlerine başlayan Demirok, "Konyaspor iyi bir başlangıç yaptı. Malatya maçında işler tersine döndü ondan sonra aşağı doğru bir ivme oldu. Sonrası da kötü oldu. Takımın şu anda hiç hak etmediği bir konumda olduğunu biliyoruz. Futbolda bu inişler çıkışlar oluyor. Şimdi kamptayız, ikinci yarı iyi başlayıp Konyaspor’u bulunduğu konumdan bir an önce yukarı çıkarma hedefimiz var. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Buna yatkın bir takımımız var. Çünkü sezon başında iyi başlayan bir takım, 1-2 maçta aşağı giden bir ivme var. Bunun ikinci yarıda tekrardan yukarı çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "FORMUMU KORUDUM" Kadro dışı sürecinde yaptığı çalışmalarla formunu koruduğunu da sözlerine ekleyen Uğur Demirok, "Sonuçta profesyonel insanlarız, bu işten para kazanıyoruz. Sözleşmem de devam ediyordu, Konyaspor’un futbolcusuydum. Zaten Aykut hocanın yardımcısı Alper hoca ile birebir çalışıyordum. Alper hocanın bana çok faydası oldu formumu korumamda. Bugün de kampta onu hissediyorum. Tabii ki maç oynamamanın verdiği ufak tefek şeyler var ama bunu en az hasarla atlattığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takımın içinde nasıl bir hava olduğundan da bahseden tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu: "Takım içinde hava iyi. Sezon sonunda koyduğumuz hedefimiz, bir an önce Konyaspor’u bu bulunduğu konumdan çıkarmak. Çünkü bize yakışmayan bir yerde şu anda. En üst seviyede bitirmek istiyoruz." "HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM" Uğur Demirok, arkadaşlarından ayrı kaldığı dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Tabii ki olumsuz bir durum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Psikolojik olarak da etkileniyorsun. Ama kulüple hiçbir sorun yaşamadım. Bir sorunum yoktu zaten. Karşılıklı iyi şeyler yaparak geçirdik. Sadece biraz psikolojik faktörü etkili oluyor. Sonuçta takımın sözleşmeli oyuncusuyum ve dışarıdaydım. Takımı hep takip ettim, maçlara da gittim zaten. Onları sahada görüp sen dışarıda olunca biraz psikolojik olarak etkileniyorsun ister istemez. Ama dediğim gibi Rabbim yine yüzümüze güldü, affedildim. Devam ediyorum yine Konyaspor çatısı altında. Ben her zaman sahada elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. O psikolojiyi de geride bıraktım. Yeni bir sayfa açma niyeti oldu. İnşallah ikinci yarı hayırlı olur benim için."