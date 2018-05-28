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Uğur Demirok Medipol Başakşehir'e gidiyor!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Uğur Demirok, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor. Uğur Demirok, Medipol Başakşehir'e bedelsiz gidecek.

Uğur Demirok Medipol Başakşehir'e gidiyor!

Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Uğur Demirok'un Medipol Başakşehir ile görüştüğü belirtildi. Anlaşma resmiyete dökülürse Başakşehir, bonservis bedeli ödemeden milli futbolcuyu transfer edecek.

Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzonspor’la sözleşmesi sona eren Uğur Demirok’un yöneticilerin kendisi ile masaya oturmaması nedeniyle başka takımlarla görüşmelere başladığı öğrenildi.

İstanbul’un yolunu tutmak üzere olduğu öğrenilen deneyimli stoperin Medipol Başakşehir ile görüşme yaptığı ifade edildi.

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Trabzonspor Medipol Başakşehir uğur demirok

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