Uğur Demirok Medipol Başakşehir'e gidiyor!

Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Uğur Demirok'un Medipol Başakşehir ile görüştüğü belirtildi. Anlaşma resmiyete dökülürse Başakşehir, bonservis bedeli ödemeden milli futbolcuyu transfer edecek.

Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzonspor’la sözleşmesi sona eren Uğur Demirok’un yöneticilerin kendisi ile masaya oturmaması nedeniyle başka takımlarla görüşmelere başladığı öğrenildi.

İstanbul’un yolunu tutmak üzere olduğu öğrenilen deneyimli stoperin Medipol Başakşehir ile görüşme yaptığı ifade edildi.

