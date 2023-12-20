Uğur Dündar'dan Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan'ı kırmızı kartla oyundan atan Zorbay Küçük'e tepki: Bu da hakemse ben Collina'yım

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, lider Fenerbahçe, kritik Kayserispor deplasmanına çıktı. Fenerbahçe 4-3'lük galibiyetle sahadan ayrılırken, maçın uzatma dakikalarından ise iki oyuncusu kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sarı lacivertlilerde Fred, 90+8'de hakem düdüğünün ardından topa sert vurduğu için sarı kart gördü. Mert Hakan Yandaş ve Fred hakeme itiraz edince iki oyuncu üst üste sarı kart gördü. Fred ve Mert Hakan, böylece 24 Aralık Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Hakem Zorbay Küçük'ün kırmızı kart kararları sosyal medyada da gündem oldu. Zorbay Küçük'e Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"DERBİ ÖNCESİNDE YAPTI YAPACAĞINI"

Dündar paylaşımında "Zorbay Küçük derbi öncesinde yaptı yapacağını! Takımın beyni Fred'i çiziverdi!. Bu da hakemse ben Collina'yım!.." ifadelerini kullandı.









