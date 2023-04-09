Uğur Dündar'dan Sadullah Ergin'in aday gösterilmesine tepki! "Bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum"

Ülkemizde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kalmışken, partiler YSK'ya teslim edecekleri milletvekilliği aday listelerini tamamladı.

CHP'nin saat 15.00'te YSK'ya teslim ettiği aday listesinde sürpriz isimler yer alırken, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölgeden 4. Sırada milletvekili adayı oldu.

ADAY OLMASI TEPKİ ÇEKTİ

Aday listelerinin kesinleşmesinin ardından, 3 Temmuz sürecinde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi Fenerbahçe cephesinden tepki çekti.

"KABUL EDEMİYORUM"

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, "Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

