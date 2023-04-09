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Uğur Dündar'dan Sadullah Ergin'in aday gösterilmesine tepki! "Bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum"

09.04.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Deva Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olurken, 3 Temmuz sürecinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ergin'in bu adaylığı sonrası Fenerbahçe cephesinden ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi. İşte detaylar...

Uğur Dündar'dan Sadullah Ergin'in aday gösterilmesine tepki! "Bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum"

Ülkemizde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kalmışken, partiler YSK'ya teslim edecekleri milletvekilliği aday listelerini tamamladı.

CHP'nin saat 15.00'te YSK'ya teslim ettiği aday listesinde sürpriz isimler yer alırken, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölgeden 4. Sırada milletvekili adayı oldu.

ADAY OLMASI TEPKİ ÇEKTİ

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Aday listelerinin kesinleşmesinin ardından, 3 Temmuz sürecinde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi Fenerbahçe cephesinden tepki çekti.

"KABUL EDEMİYORUM"

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Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, "Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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