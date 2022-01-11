Uğur Dündar koronavirüsü yendiğini duyurdu: Covid-19 bu kez sert kayaya çarptı

Geçtiğimiz hafta koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyuran gazeteci Uğur Dündar'dan güzel haber geldi. Yeniden PCR testi yaptırdığını duyuran Dündar, sonucun negatif çıktığını ve hastalığı kısa sürede atlattığını takipçileriyle paylaştı.

"EN BÜYÜK PAY TAM AŞILI OLMAM"

Dündar Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım, İkinci müjdeyi de aldım: Bugün yaptırdığım PCR testim az önce sonuçlandı: NEGATİF. Yani Covid-19 bu kez sert kayaya çarptı! İyi dilekler gönderen tüm güzel insanlara sonsuz teşekkürler. Hastalığı bu kadar kısa sürede yenmemde,tam aşılı olmamın payı büyük"

"HAFİF SEYREDİYOR" DEMİŞTİ

Uğur Dündar, 6 Ocak’ta test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Dündar, sosyal medya hesabından “Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor” mesajını paylaşmıştı.



