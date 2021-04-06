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Uğur Erdener 3’üncü kez TMOK başkanı oldu

06.04.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağan Genel Kurulu’nda dört yıl süreyle yeniden başkanlığa seçildi.

Uğur Erdener 3’üncü kez TMOK başkanı oldu

Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Erdener, Olimpiyatevi’nde düzenlenen genel kurula tek adayı olarak girdi. İlk olarak 2011 yılında başkanlığa seçilen Erdener, oylama sonucunda üçüncü kez TMOK Başkanı oldu.

Kendilerine güvenen ve destek veren herkese teşekkürlerini ileten Uğur Erdener, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sporun da salgınla sınavını yaşadığımız bir dönem içerisindeyiz. Dünyada spor organizasyonlarının durma noktasına geldiği bir dönemde, TMOK kurumsallaşma sürecinin başarıyla uygulanması itibarıyla bu zorlu dönemi başarıyla geçirmiş; sürdürülebilir, şeffaf, hesap verebilir, cinsiyet eşitliğine önem veren ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hem gelirlerini hem de sunduğu hizmetleri artırmayı başarmıştır. Aynı şekilde, dünyanın önde gelen yüzme organizasyonlarından olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı pandemi önlemleri ile en güvenli şekilde gerçekleştirmiş, uluslararası alanda örnek olmuştur. Bizlerden bugün de güven ve desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. TMOK, ‘öncü’ ve ‘örnek’ olma vizyonunu ortaya koymaya devam edecektir. Başta siz değerli genel kurul üyelerimiz olmak üzere, TMOK’un Organ, Kurul, Komisyon, Komitelerinde gönüllü olarak hizmet veren üyelerimize, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan başta genel sekreterimiz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma, yakın iş birliği içinde olduğumuz temel paydaşlarımız başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüze, Olimpik spor federasyonlarımıza ve sponsorlarımıza TMOK Yönetim Kurulu ve şahsım adına gönülden teşekkür ederim” dedi.

GENEL SEKRETER NEŞE GÜNDOĞAN: TÜRK SPORU İÇİN SUNDUĞUMUZ HİZMETLERİ ARTIRARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ

Hizmetlerinin artarak devam edeceğini ifade eden genel sekreter Neşe Gündoğan ise “Bir yılı aşkın süredir olumsuz etkilerini yaşamımızın her alanında hissettiren pandemi koşullarına rağmen Olimpiyatlar yolunda destek olduğumuz milli sporcularımızın sayısını 119’a çıkardığımız; odak noktalarımız sporcularımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza sunduğumuz hizmetlerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamladığımız, faaliyetlerimizle Türk sporu için katma değer yarattığımız bir dönemi geride bıraktık. Türk sporu için sunduğumuz hizmetleri bundan sonra da artırarak devam ettireceğiz” dedi.

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