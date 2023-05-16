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Uğur Işılak’ı dinlediği için bir vatandaşı darp eden şahıslar yakalandı

16.05.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Işılak’ın şarkısını dinlediği için bir vatandaşı sokak ortasında darp ettiği iddia edilen saldırganlar yakalandı.

Eyüpsultan’da dün saat 01.25 sıralarında Uğur Işılak’ı dinlediği için bir adam tarafından sokak ortasında saldırıya uğradığını iddia eden vatandaş, yaşadığı o korku dolu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Bebeği ve 5 aylık hamile eşi yanındayken alkol şişeleri ile saldırıya uğradığını belirten vatandaş, “Küfürler, hakaretler, tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin” ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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