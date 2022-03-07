Uğur Karakullukçu'ya ölüm tehditleri! Sosyal medya bunu konuşuyor...

Özellikle sosyal medyada tanınan Uğur Karakullukçu, tehdit mesajları aldığını söyledi. Geçtiğimiz sene yaptığı program sonrası bir grup taraftarın saldırısına uğrayan Karakullukçu, yara almadan kurtulmuştu. Bu sefer de amcasına mesaj gönderen gözü dönmüş taraftarlar Uğur Karakullukçu'yu tehdit etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından aldığı tehditleri paylaşan Karakullukçu, "Yaklaşık yarım saat önce öz amcam bir taraftar grubu tarafından tehdit edildi ve kendisine "her yerde arandığım ve dikkatli olmam gerektiği" mesajını bana iletmesi istendi. Savcılığa başvuruda bulunduk ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir, bunu siz de bilin. Sosyal medyada hakaret, küfür sınırı aşılmadığı sürece her şeyi tolere ederim ama avukatıma dün akşam bu mesajlarda bir gariplik olduğunu söylemiştim. Bazı insanlar buranın bir hukuk devleti olduğunu öğrenmeli ve öğrenecek. Eleştirilmeye alışacaksınız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTAR GRUBUNU MU KASTETTİ?

Galatasaray taraftar gruplarıyla arasının bozuk olduğu bilinen Uğur Karakullukçu'nun kime kastettiği henüz bilinmiyor.

