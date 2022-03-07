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Fatih Terim'i küplere bindirecek sözler! Burak Elmas ile ipler tamamen koptu

07.03.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından takımın başına geçen Domenec Torrent'ten memnun olduğu belirtilen Burak Elmas'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İspanyol çalıştırıcı ile Fatih Terim'i kıyaslayan Elmas'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti...

Fatih Terim'i küplere bindirecek sözler! Burak Elmas ile ipler tamamen koptu

Galatasaray'da Domenec Torrent'in performansı tartışılırken Burak Elmas'tan beklenmedik bir açıklama yapıldı. Gösterdiği performans ile taraftarlarla bağı kopan İspanyol çalıştırıcıya Burak Elmas sahip çıktı. Sahip çıkarken de Fatih Terim ile kıyaslaması taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

TORRENT'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

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Ajansspor'daki habere göre; ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen Burak Elmas, Domenec Torrent'ten övgüyle bahsetti. "Oyuncu yetiştiren, oyuncuların kişisel kabiliyetlerini ve gelişimlerini sağlayan yetiştirici bir misyona geçmemiz gerekiyordu" diyen Galatasaray Başkanı, Torrent'in bilimsel çalışan, rakamları iyi kullanan ve oyuncuların taktik varyasyonlarına çok dikkat eden bir isim olduğunu söyledi.

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FATİH TERİM DÖNEMİNE GÖNDERME YAPTI

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Fatih Terim dönemindeki koşu mesafeleriyle şu anki mesafeleri kıyaslayan Burak Elmas, "Yakın zamanda sahadaki pozitif sonuçları herkes görmeye başlayacak. Herkesin takdirini kazanacak, buna inanıyorum. Hoca ilk geldiğinde takımdaki ortalama koşu mesafesi 7-8 kilometrelerdeydi. Şu anda 9-10 kilometrelere çıktı. Daha da çıkacak" dedi.

FATİH TERİM'İ RESMEN HEDEF ALDI

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Fatih Terim'i hedef almaya devam eden Elmas, "Saatte 20 kilometre ve üstü koşu mesafesi Avrupa ortalaması maç başına 1-1.2 kilometreyken bizim takım 600-700 metrelerdeydi. Maçın 65-70'inci dakikalarından sonra fizik olarak düşüyorlardı. Son maçlara bakın, şu anda bu süre 80-85'inci dakikalara çıktı, daha da çıkacak." ifadelerini kullandı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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