Uğur Meleke: Damien Comolli sihirbaz mı düzenbaz mı?

Türkiye'deki sportif direktörlük yapısıyla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi Yazarı Uğur Meleke dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Uğur Meleke'nin o yazısı;

Aziz Yıldırım, seçimden birkaç gün önce Hürriyet’i ziyaret ettiğinde “sportif direktörlük kurumu”na neden sıcak bakmadığını şöyle açıklamıştı: “Işte gördünüz Terraneo’yu... Ben Capello’yu getirmek istiyordum, o Pereira’yı getirdi!” O anda bu ülkede hemen hiçbir kurum gibi sportif direktörlüğün de doğru algılanamadığını fark etmiş oldum sanırım. Aziz Yıldırım, göreve bir sportif direktör getirdiğinde ona kulübün anahtarının teslim edilmesi gerektiğini düşünmüş galiba! Oysa “sportif direktör”ün tanımı bu değil.

Nedir peki bu sportif direktörlük? Teknik direktör bütün mesaisini idmanlara, taktik çalışmalara ve 25 kişilik A takımına ayırırken, onun yetişemeyeceği işlere yetişen, hocayı asiste ettiği gibi, yönetim kuruluyla da köprü vazifesi gören adam. Futbolcu izleme ekipleriyle ilişkiler kurar, bütçeye, altyapıya, akademiye kafa yorar.