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Uğur Okulları'na sosyal medyada üçüncü ödül

04.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay: - "Markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Brandverse Awards'ta Uğur Okulları'nın, bu yıl üçüncü kez 'Özel İlk Orta Eğitim Kurumları' kategorisinde gümüş ödülün sahibi olması bizim için gurur verici"

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları, sosyal medyadaki başarılı çalışmalarıyla sosyal medya yarışması Brandverse Awards'ta üçüncü kez gümüş ödülün sahibi oldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Brandverse Awards ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Marketing Türkiye & BoomSonar ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen törende SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde ödül kazanan markalar açıklandı.

Brandverse Awards'ın 1 Nisan 2021-1 Nisan 2022 dönemini kapsayan değerlendirmesinde, markaların takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. 55 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık dönemdeki performansı ölçümlenerek hazırlanan verilere göre, Uğur Okulları, "Özel İlk Orta Eğitim Kurumları" kategorisinde üçüncü kez gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay, sosyal medyanın, iletişimin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 53 ilinde 113 okulda eğitim verdiklerini bildiren Türkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğrencilerimiz ve velilerimizle doğrudan ve anlık buluşma anlamında sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal medya yeni jenerasyona ulaşmak için en doğru platform. Markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Brandverse Awards'ta Uğur Okulları'nın, bu yıl üçüncü kez Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde gümüş ödülün sahibi olması bizim için gurur verici. Bu ödül, paylaşımlarımızın geniş kitlelere ulaştığının en önemli göstergesi. Tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz."

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