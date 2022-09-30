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Uğur Okulları'ndan 55 ilde kitap okuma etkinliği

30.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Kitap Benim Etkinliği kapsamında İstanbul'dan İzmir'e, Giresun'dan Van'a kadar ülkenin dört bir yanında öğrenim gören öğrenciler; sahillerde, parklarda, bahçelerde ve tarihi alanlarda kitap okudu

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları, gelenekselleşen Kitap Benim Etkinliği kapsamında 55 ilde kitap okuma organizasyonuna imza attı.

Uğur Okulları açıklamasına göre, öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma becerilerini geliştirme amacıyla 5 yıldır Kitap Benim projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Türkiye'nin 55 ilinde yer alan 116 okulda eğitim gören öğrenciler her gün belirlenen ders saatinde 20 dakika serbest okuma saati düzenliyor. Yılda 1 kez ise proje okul dışına taşınıyor ve öğrenciler açık havada okuma etkinliği düzenliyor.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Kitap Benim Etkinliği kapsamında İstanbul'dan İzmir'e, Giresun'dan Van'a kadar ülkenin dört bir yanında öğrenim gören öğrenciler, sahillerde, parklarda, bahçelerde ve tarihi alanlarda kitap okudu.

- "Kitap okutarak akademik başarıyı destekliyoruz"

Açıklamada görüşleri yer alan Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez, öğrencilerle birlikte toplumda okuma farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, gelenekselleşen etkinliğin her yıl daha fazla şehirde uygulandığını görmenin kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Her yaşta kitap okumanın ve bu alışkanlığı kazanmanın öneminden bahseden Ergez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek kalitede öğrenme ve öğretme yaklaşımımız kapsamında öğrencilerimizin Türkçe'yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi becerilerle donanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunu elde etmenin ilk adımı küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktan geçiyor. Kitap okumaya verdiğimiz önemle akademik başarıyı ve sınav başarısını da destekliyoruz. Her gün Türkiye genelindeki okullarımızın tümünde, özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda, kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle öğrencilerimize kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

Ergez, bu yıl da farklı kapıları aralayan güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte okullarının yanında bulunan yeşil alanlarda ya da sahillerde kitap okuduğunu anlattı.

- "Çocuklara yaş grubuna uygun kitaplar alınmalı"

Arda Ergez, okuma bilincinin küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması gerektiğine vurgu yaparak, her kitabın yeni bir serüven olduğunu, bu yolculukta onlara ilk rehberliği ebeveynlerin yapacağını bildirdi.

Ergez, "Özellikle 0-6 yaş grubunda ebeveynlerin desteğiyle çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı. Yaş grubuna uygun kitaplar okunmalı. Okuma-yazmayı öğrendikten sonra ise farklı hikayelerle çocuklar okumaya teşvik edilmeli." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kitap Uğur Okulları okuma

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

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Sabah
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Öğle
12:59
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