Uğur Tütüneker: Her maça galibiyet için çıkmamız lazım

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de cumartesi günü saat 14.00’da Ankara Aktepe Stadyumu’nda oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da tesislere gelip takımın antrenmanını izledi. Bu sırada Sancak, minik bir taraftar ile fotoğraf çekilip forma hediye etti. Başkan Murat Sancak, takımın moral ve motivasyonunun artması için de bütün futbolcularla yakından ilgilenip çalışmalarına destek verdi.
İlk olarak ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan ekip, daha sonra düz koşu yaptı. Futbolcular çeşitli pas organizasyonları ve şut çalışması da yaparken antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-2 berabere kaldıkları Boluspor maçını değerlendirerek, "Yazık oldu. 2-0’nın arkasına 86. dakikadan sonra 2 gol yememiz normal değil. 3’ü de çok rahat bulabilirdik. Onu da bulamayınca tamamen çekilmeler oldu. Şunu da kabul edelim iyi bir takımımız var. İyi mücadele edip öne çıktık. Hakikaten üzücü ama sonuçta devam ediyoruz" diye konuştu.
Ligde cumartesi günü oynayacakları Keçiörengücü maçına da galibiyet parolasıyla çıkacaklarını kaydeden Tütüneker, "Her maça biz aday olduğumuzu düşünüyorum. Galip gelmek için oynayacağız. Geçen hafta 6 gol oldu. Bu maçta da 6 gol olabilirdi. Şu anda 5. sıradayız. Sonuna kadar deneyeceğiz. Bir yerden çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Uğur Tütüneker, sarı kart cezalısı olduğu için Keçiörengücü maçında forma giyemeyecek olan Volkan Şen’in yerine de takımda oynayacak oyuncular olduğunu belirterek, "Herkesin pozisyonuna uygun adam olduğuna göre o kişi oradan devam edecek" dedi.
Boluspor maçında son dakikalarda yenilen 2 golün ardından taraftarın Volkan Şen ve Erkan Zengin’e gösterdiği tepkiye de değinen Tütüneker, şunları kaydetti:
"O konu da haklılar ama maç 2-2 bitmiş. Futbolcularımızın üzerine de yüklenmemiz lazım. Biz zaten analizleri yapıyoruz kendilerine gösteriyoruz. Dolayısıyla hiçbir futbolcu gol atmamazlık yapmaz diye düşünüyorum. Nasıl Balıkesirspor maçında Volkan’ı da, Erkan’ı da 6 tane gol attıysa bundan sonra da gol pozisyonuna girip değerlendirmeye bakıyoruz."
Ligde kalan maçlara galibiyet parolasıyla çıkacaklarını aktaran Tütüneker, "Bundan sonra her maça tek tek bakıyoruz ve galibiyet için çıkmamız lazım. Artık play-offlara mı ikinciliğe mi yeter göreceğiz. 1 beraberlik 2-3 arka arkaya kazanan maçlarla nereye geldiğimizi gördük. Bir seriye daha bağlayabilirsek iyi olacak" açıklamasını yaptı.
(İHA)
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