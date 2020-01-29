Uğur Tütüneker: Her maça galibiyet için çıkmamız lazım

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de cumartesi günü saat 14.00’da Ankara Aktepe Stadyumu’nda oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da tesislere gelip takımın antrenmanını izledi. Bu sırada Sancak, minik bir taraftar ile fotoğraf çekilip forma hediye etti. Başkan Murat Sancak, takımın moral ve motivasyonunun artması için de bütün futbolcularla yakından ilgilenip çalışmalarına destek verdi.

İlk olarak ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan ekip, daha sonra düz koşu yaptı. Futbolcular çeşitli pas organizasyonları ve şut çalışması da yaparken antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

"İYİ MÜCADELE EDİP ÖNE ÇIKTIK"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-2 berabere kaldıkları Boluspor maçını değerlendirerek, "Yazık oldu. 2-0’nın arkasına 86. dakikadan sonra 2 gol yememiz normal değil. 3’ü de çok rahat bulabilirdik. Onu da bulamayınca tamamen çekilmeler oldu. Şunu da kabul edelim iyi bir takımımız var. İyi mücadele edip öne çıktık. Hakikaten üzücü ama sonuçta devam ediyoruz" diye konuştu.